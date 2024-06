Seminarium polsko-niemieckie w Centrum Szkoleniowym Gimborn w Niemczech z udziałem dolnośląskich policjantów Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj Systematycznie kilkanaście razy w roku w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym IPA w Gimborn policjanci z różnych krajów spotykają się, by wymienić doświadczenia, nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w swojej codziennej służbie. W dniach od 17 do 21 czerwca br., w IBZ Gimborn odbyło się polsko-niemieckie seminarium pod tytułem „Złość w brzuchu – dzieci i młodzież jako ofiary i sprawcy", w której wzięli udział przedstawiciele z Niemiec i Polski w tym dwoje policjantów z dolnośląskiej Policji.

Założone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Centrum Szkoleniowe IPA W Gimborn co roku przygotowuje oferta edukacyjną skierowaną dla funkcjonariuszy Policji zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji. Miejscem seminarium jest zabytkowy zamek położony w niezwykle urokliwej i malowniczej okolicy w Nadrenii Północnej-Westfalii, w rejencji Kolonia.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 10 uczestników z Polski, w tym dwoje policjantów z Dolnośląskiej Policji – asp. szt. Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i st. post. Agnieszka Kotwas z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Wyjazd koordynował nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

W trakcie seminarium poruszone zostały zagadnienia związane z przemocą wśród nieletnich. Różnorodność uczestników sprzyjała wymianie poglądów, praktyk i doświadczeń dotyczących szeroko pojętego tego problemu. Wszystkie wykłady były prowadzone w języku polskim i niemieckim, a dzięki profesjonalnej pracy tłumaczy przebiegały bardzo sprawnie. Seminarium to było także okazją do nawiązania kontaktów, które mogą przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy organami Polskiej i Niemieckiej Policji i rozwoju pozaoperacyjnej współpracy.

Szkolenie było również okazją do promocji 4. Igrzysk IPAGAMES2026, które odbędą się za dwa lata we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka