Pobili bezdomnego, bo nie chciał zapłacić 100 zł za nocleg w pustostanie

Data publikacji 24.06.2024

Łącznie pięć osób trafiło do tymczasowego aresztu na 3 miesiące za brutalne pobicie 45-latka. Trzech mężczyzn pałką pobiło mężczyznę, bo nie chciał zapłacić 100 zł za nocleg w pustostanie. Sprawcy nie udzielili pomocy poszkodowanemu i wspólnie z innymi osobami próbowali też dokonać wymuszenia rozbójniczego na 49-latce. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów z KMP w Lublinie.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Inżynierskiej w Lublinie. Jak wynika z ustaleń w sprawie, dwójka bezdomnych została zaczepiona podczas pobytu w pustostanie przez pięć osób. Jeden z mężczyzn zażądał od 45-latka 100 złotych za możliwość nocowania w budynku. Kiedy ten odmówił, został zaatakowany kijem. Po chwili do bicia przystąpili dwaj kolejni mężczyźni, którzy bili 45-latka po całym ciele. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń ciała. Napastnicy nie udzielili mu pomocy i wspólnie ze znajomymi, przemocą próbowali zmusić 49-latkę do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Ostatecznie okradli kobietę. Pokrzywdzony 45-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Powiadomieni o sprawie lubelscy policjanci szybko zatrzymali napastników. Jako pierwsi do działań przystąpili wywiadowcy. Funkcjonariusze łącznie zatrzymali pięć osób w wieku od 23 do 51 lat.

Kryminalni z komendy miejskiej i 3. komisariatu udowodnili zatrzymanym przestępstwa i doprowadzili do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty. Trzej mężczyźni odpowiedzą za brutalne pobicie, nieudzielenie pomocy, groźby karalne, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz kradzież. Z kolei zatrzymane kobiety, w wieku 23 i 51 lat, usłyszały zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz nieudzielenia pomocy i kradzieży.

Podejrzani na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.