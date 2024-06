Tragiczne utonięcie 9-letniej dziewczynki Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj Lublinieccy policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratury okoliczności utonięcia 9-letniej dziewczynki. To pierwsza ofiara utonięcia na terenie naszego województwa w te wakacje. Ostrzegamy przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą niestrzeżone kąpieliska i prosimy o korzystanie ze zbiorników, na których są ratownicy gotowi ruszyć z pomocą w razie potrzeby.

W niedzielę, 23 czerwca 2024 r. po południu dyżurny lublinieckiej komendy otrzymał zgłoszenie o utonięciu 9-latki. Dziecko prezbywało nad wodą w dawnym miejscu wydobywania żwiru w miejscowości Glinica. Pomimo akcji ratowniczej, nie udało się przywrócić dziewczynce funkcji życiowych. Aktualnie sprawą zajmują się lublinieccy śledczy, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Wakacyjna piękna pogoda zachęca do spędzania czasu nad wodą, jednak przypominamy, że to niebezpieczny żywioł, dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, by te chwile pozostawiły po sobie wyłącznie dobre wspomnienia.

Pamiętajmy, że:

Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętaj o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Przed kąpielą zapoznaj się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu.

Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Nie wskakuj do wody, gdy nie znasz jej głębokości. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić cię na urazy, kalectwo, a nawet śmierć.

Nigdy nie wchodź do wody będąc pod wpływem alkoholu.

Z kąpieli korzystaj najwcześniej po upływie 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zwracaj szczególną uwagę na swoje dzieci!

Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po alkoholu