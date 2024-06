Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą!

korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny,

nie wchodźmy rozgrzani do wody, przed wejściem schodźmy wodą klatkę piersiową, szyję, kark i nogi - unikniemy wstrząsu termicznego,

nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu,

