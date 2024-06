8 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki ustaleniom oraz skutecznym działaniom kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, na rynek nie trafi ponad 8 kilogramów amfetaminy. Policjanci w wyniku działań operacyjnych zatrzymali dwóch mieszkańców miasta, którzy w jednym z budynków posiadali znaczną ilość narkotyków. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Ostatecznie zarówno 24 jak i 38-latkowi może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Kętrzyńscy kryminalni w toku wykonywanych czynności ustalili, że na terenie miasta w jednym z budynków mieszkalnych może znajdować się torba, w której przechowywana jest znaczna ilość narkotyków. Policjanci postanowi zweryfikować swoje ustalenia i rozpoczęli jej poszukiwania. W jednym z bloków mieszkalnych na terenie miasta, w ogólnodostępnym miejscu, znaleźli torbę podróżną z zawartością znacznej ilości środków psychotropowych. Kolejną częścią układanki było ustalenie, do kogo ta torba może należeć. W toku szeroko zakrojonych działań operacyjnych kętrzyńscy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców miasta mający związek z tą sprawą. Byli to mężczyźni w wieku 24 i 38 lat. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania miejscowy prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kętrzynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec mężczyzn tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.

Ostatecznie zatrzymanym mężczyznom może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / sc)

Film 8 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 8 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek (format mp4 - rozmiar 23.71 MB)