Wykorzystując nieuwagę pracownika lombardu ukradł biżuterię wartą 17 tys. zł – 19—latek i jego pomocnik zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Wschowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w lombardzie wykorzystując „nadarzającą się chwilę” szarpnął z lady paletkę ze złotem, po czym wybiegł. Straty wyceniono na ponad 17 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy kryminalnych 19-letni podejrzany i jego 42-letni pomocnik zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 czerwca po godzinie 15 we Wschowie. Jeden z lombardów odwiedził 19–letni mieszkaniec powiatu polkowickiego. Mężczyzna zainteresowany był kupnem złotego łańcuszka. Sprzedawca zapoznał go więc z ofertą, którą posiadał. Młody mężczyzna stwierdził, że szuka czegoś „grubszego”. Wykorzystując chwilę kiedy sprzedawca szukał odpowiedniego łańcuszka, ten szarpnął z lady paletkę ze złotą biżuterią, po czym wybiegł. Pokrzywdzony powiadomił o zdarzeniu wschowską Policję. Pomocny w ustaleniu sprawcy okazał się monitoring zarówno z wnętrza lombardu, jak i monitoring miejski. Jeden z łańcuszków podejrzany zgubił uciekając uliczkami Wschowy.

Kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn: 19-latka, który ukradł złote łańcuszki oraz jego 42-letniego kierowcę (mieszkańca powiatu wschowskiego). Zaangażowani w sprawę policjanci ustalili, że 19-latek chwilę wcześniej odwiedził inny lombard we Wschowie pod pretekstem kupna łańcuszka, jednak sprzedawca nie wyłożył na ladę tacki i ten zrezygnował. W pojeździe, którym poruszali się mężczyźni funkcjonariusze ujawnili czapkę, którą podejrzany miał na głowie podczas kradzieży. 19-latek w chwili zatrzymania miał na szyi jeden ze skradzionych łańcuszków.

Podczas policyjnych sprawdzeń wyszło na jaw, że 42-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli amunicję, którą posiadał bez wymaganego prawem zezwolenia.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)