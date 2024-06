Służby uratowały pisklęta pustułki. To podgatunek sokoła pod ochroną Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Z niecodzienną interwencją mieli do czynienia słubiccy policjanci pełniący. Wspólnie ze strażakami uratowali pustułki zwyczajne (chronione w Polsce pisklaki z rodziny sokołowatych), które wypadły z gniazda w jednym z bloków w Słubicach. Uratowane ptaszki przekazane zostały pod fachową opiekę miejscowego weterynarza.

W niedzielę (23 czerwca) po godzinie 17.00 dyżurny słubickiej komendy dostał informację o leżących na chodniku dużych pisklętach. Na miejsce przyjechali policjanci Wydziału Prewencji, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej pomogli małym ptakom. Pisklęta, które leżały na chodniku objęto opieką. O zdarzeniu został powiadomiony Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słubicach. Policjanci podjęli decyzję o sprawdzeniu gniazda, które powstało za rynną na dachu w jednym z bloków w Słubicach. Okazało się, że w gnieździe zastano jeszcze jedno duże pisklę pustułki. Gniazdo, w którym przebywały dotąd pisklęta było zbyt małe by mogły one tam wrócić. Przybyły na miejsce weterynarz podjął decyzję o przejęciu wszystkich piskląt pod opiekę. Okazało się, że pisklęta to pustułki zwyczajne, ptaki drapieżne z rodziny sokołowatych - gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną.

( KWP w Gorzowie Wlkp. /al)