34-latek zatrzymany na gorącym uczynku – usłyszał zarzuty usiłowania zgwałcenia Data publikacji 25.06.2024 Dzięki reakcji świadka i podjęciu szybkich działań policjantów z Ozimka 34-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zgwałcenia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że mieszkaniec województwa łódzkiego może odpowiadać również za kolejne usiłowanie gwałtu. Decyzją sądu 34-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Rano, 15 czerwca do policjantów z Ozimka podjechał rowerzysta, proszący o natychmiastową interwencję. Świadek wskazał miejsce, gdzie chwilę wcześniej zauważył, jak mężczyzna siłą zaciągnął przechodzącą kobietę do pobliskiego rowu i prawdopodobnie usiłuje ją zgwałcić. Funkcjonariusze od razu pojechali we wskazane miejsce. Już po chwili zatrzymali mundurowi stawiającego opór napastnika. Natomiast pokrzywdzona kobieta od razu trafiła pod opiekę lekarzy.

Podejrzewanym okazał się 34-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. W toku śledztwa kryminalni ustalili, że mężczyzna podejrzany jest również o kolejne usiłowanie zgwałcenia, do którego miało dojść 8 czerwca. Tam, jak ustalili śledczy, napastnik został spłoszony przez innego świadka.

34-latek został zatrzymany. Kryminalni przedstawili mu dwa zarzuty usiłowania zgwałcenia, do których mężczyzna się przyznał. Na wniosek policjantów i prokuratury został on decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.