Aresztowany za umyślne spowodowanie wypadku drogowego

Data publikacji 25.06.2024

Podczas ustalania okoliczności wypadku w Racicach miejscowi policjanci natychmiast zatrzymali pasażera pojazdu. To on przyczynił się do zdarzenia, w którym ucierpiało dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.