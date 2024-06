"Pomagamy i chronimy" także w czasie wolnym. Policjant pomógł pracownicy stacji Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Policjant piskiej drogówki, sierż. Paweł Brzostek jadąc rano na służbę udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej młodej kobiecie, która dostała silnego ataku padaczki. Do sytuacji doszło na jednej ze stacji benzynowej w Piszu. Pracownicy przysłali podziękowanie na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, w którym piszą: ,,jesteśmy bardzo wdzięczni za profesjonalizm i zaangażowanie sierż. Pawła Brzostek. Postawa, jaką się wykazał daje szczególną pozytywną opinię o funkcjonariuszach piskiej policji”.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Piszu podinsp. Jacka Kępińskiego wpłynęło podziękowanie od pracowników jednej ze stacji benzynowych w Piszu. Dotyczyło ono wzorowej i godnej pochwały postawy, jaką w czasie wolnym od służby wykazał się sierż. Paweł Brzostek z piskiej drogówki.

Policjant ten w środę, 19 czerwca 2024 r. jechał rano na służbę, którą rozpoczynał o godzinie 6.00. Po drodze zajechał na stację benzynową w Piszu. Chcąc zapłacić za zakupy zauważył, że ekspedientka, stojąca za ladą, nagle upadła. Sierżant Paweł Brzostek natychmiast do niej podbiegł, aby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że młoda kobieta dostała silnego ataku padaczki. W tej sytuacji policjant polecił stojącej obok osobie, aby wezwała pogotowie ratunkowe. Sam przystąpił do udzielana jej pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Kobieta zabrana została do szpitala.

Sierżant Paweł Brzostek, który bez wahania zareagował i pomógł tej kobiecie powiedział, że nic wielkiego nie zrobił. On tylko wykorzystał wiedzę i umiejętności, które sukcesywnie zdobywa i doskonali podczas szkoleń zawodowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Miał jednak satysfakcję, z tego, że pomógł.

W swoim podziękowaniu pracownicy tej stacji benzynowej piszą: ,,jesteśmy bardzo wdzięczni za profesjonalizm i zaangażowanie sierż Pawła Brzostek. Postawa, jaką się wykazał daje szczególną pozytywną opinię o funkcjonariuszach piskiej policji”.

Policjantem jest się nie tylko na służbie. ,,Pomagamy i chronimy” także w czasie wolnym.

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas! Służba w Policji to możliwość niesienia pomocy ludziom - ratowania ich życia i zdrowia. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie. Rekrutacja do służby w Policji

( KWP w Olsztynie / sc)