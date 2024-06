6 kradzionych pojazdów o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Dozór dla 40 - latka podejrzanego o paserstwo Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Kryminalni ze sławieńskiej komendy przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali 40 - letniego pasera. Mundurowi zabezpieczyli 6 pojazdów o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych przeprowadzili kolejną skuteczną realizację. Pracę sławieńskich policjantów wsparli też funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdyż na miejscu niezbędna była fachowa wiedza z zakresu mechanoskopii.

W ubiegłym tygodniu mundurowi udali się na jedną z posesji znajdującej się na terenie powiatu sławieńskiego. Tam zastali 40-letniego mężczyznę. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 6 pojazdów. Jak ustalili policjanci mercedesy sprinter i audi pochodzą z kradzieży, które miały miejsce na terenie Holandii w 2022 i 2023 roku.Łączna wartość wszystkich zabezpieczonych samochodów wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Wszystkie trafią do dalszych badań laboratoryjnych.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili także części samochodowe od pojazdu, pochodzące z kradzieży również z terenu Holandii w 2017 roku.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Prokurator Rejonowy w Sławnie zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór zobowiązując go do stawiennictwa w jednostce Policji.

Za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.