Małe pustułki uratowane przez dzielnicowych

Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj

Z niecodzienną interwencją mieli do czynienia głubczyccy policjanci. Otrzymali zgłoszenie o dwóch małych ptakach, które wypadły z gniazda. Wystraszone pisklaki leżały przed wejściem do apteki. Okazało się, że to pustułki - chroniony podgatunek sokoła. Dzielnicowi pochylili się nad losem podlotków. Ptaki przekazali pod opiekę specjalistów. Gdy podrosną, wrócą do swojego naturalnego środowiska.