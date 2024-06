Policjanci po służbie zatrzymali poszukiwanego listem gończym Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu udowodnili, że policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. W czasie wolnym stróże prawa rozpoznali i zatrzymali 51-latka, za którym wydano list gończy. Poszukiwany mężczyzna trafił już do więziennej celi.

W minioną niedzielę, 23 czerwca trzech funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście wykazało się niezwykłą czujnością i zaangażowaniem. W czasie wolnym od służby kryminalni rozpoznali 51-latka, za którym toruńska prokuratura wydała list gończy w celu zastosowania tymczasowego aresztu.

Stróże prawa od razu przystąpili do działania. Jeden z nich skontaktował się z dyżurnym jednostki, informując go o sytuacji i kiedy uznali, że nadszedł odpowiedni moment, zatrzymali mężczyznę. Po wszystkim funkcjonariusze przekazali poszukiwanego przybyłym na miejsce mundurowym. Wczoraj (24.06.2024) 51-latek trafił do więziennej celi.

Postawa funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego komisariatu na toruńskim Śródmieściu to dowód na to, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale także poza nią.

Apelujemy do wszystkich, którzy znają miejsce przebywania osób ukrywających się, o powiadomienie o tym mundurowych lub dzwoniąc pod numer 112. Zapewniamy anonimowość.