Kolejni zatrzymani za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 25.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Turku zatrzymali 2 mieszkańców powiatu tureckiego, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Dodatkowo zabezpieczyli broń palną i amunicję. Zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Turku zatrzymali 2 osoby podejrzane między innymi o posiadanie znacznych ilości narkotyków i wprowadzania ich do obrotu. Policjanci, którzy na co dzień zajmują się rozpracowywaniem osób handlujących narkotykami, do realizacji przystąpili 4 czerwca. Na terenie powiatu tureckiego weszli do dwóch wytypowanych mieszkań.

Podczas przeszukań, w tym również garaży, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 5 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Była tam m.in. amfetamina, marihuana, haszysz, kokaina. W przeszukaniach brał udział przewodnik z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu razem ze swoim psem służbowym. Dodatkowo była tam również znaczna ilość środków farmakologicznych i anabolicznych. Jeden z zatrzymanych posiadał broń palną i amunicję bez zezwolenia. Mężczyźni w wieku 49 i 37 lat zostali zatrzymani.

W Prokuraturze Rejonowej w Turku usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich do obrotu oraz zarzut dotyczący posiadania broni palnej i amunicji. Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Drugi z mężczyzn został objęty policyjnym dozorem i poręczeniem majątkowym. Za tego typu zarzuty kodeks karny przewiduje do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

(KWP w Poznaniu / kp)