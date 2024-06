64-latek mógł stracić oszczędności swojego życia, przekazując fałszywym policjantom 50 tys. zł Data publikacji 26.06.2024 Powrót Drukuj Otwoccy policjanci zatrzymali 28-latka, który podając się za stołecznego policjanta, chciał wyłudzić 50 tys. zł. Oszust wpadł na gorącym uczynku, gdy podejmował oszczędności przekazane przez seniora. Mężczyzna na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafił na 3 miesiące do aresztu.

W ubiegłym tygodniu senior odebrał telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Fałszywy stróż prawa poinformował seniora, że jego pieniądze są zagrożone, a mundurowi potrzebują jego pomocy w zatrzymaniu groźnej siatki oszustów. Rola seniora miała polegać na wypłaceniu ze swojego konta znacznej sumy pieniędzy, którą miał przekazać rzekomym policjantom. 64-latek jednak nie dał się ponieść emocjom i zachował trzeźwość w podejmowaniu decyzji. W drodze do banku postanowił przyjechać do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku sprawdzić, czy dane, które podał mu oszust podający się za policjanta, są prawdziwe.

Dyżurny wraz z zastępcą od razu zwrócili uwagę na zdenerwowanego seniora, który przyszedł do jednostki. Uspokoili mężczyznę i wytłumaczyli, że POLICJA NIGDY NIE ŻĄDA PRZEKAZANIA GOTÓWKI.

Mundurowi postanowili wykorzystać zaistniałą sytuację i zatrzymać oszustów podczas przekazywania umówionej sumy pieniędzy. W sprawę zaangażowali się kryminalni. Była ona o tyle trudna, że operacyjni na pierwszym miejscu musieli zapewnić pełne bezpieczeństwo 64-latkowi, sami pozostając w pełni zakonspirowani.

Policjanci zaplanowali akcję, w której senior zamiast gotówki w ustalonym miejscu miał pozostawić paczkę przygotowaną przez policjantów. Zgodnie z poleceniami oszustów 64-latek zostawił gotówkę w zaroślach nieopodal swojej posesji. Kryminalni byli na to gotowi, obserwowali całą okolicę oraz paczkę, czekając na oszusta. Po kilku minutach na miejscu pojawił się mężczyzna zachowujący się nienaturalnie. Nerwowo sprawdzał, czy nikt go nie obserwuje, gdy upewnił się, że jest bezpieczny, sięgnął po pozostawioną przez seniora paczkę. Na to czekali kryminalni, którzy w tym momencie zatrzymali oszusta. Na miejscu pracowali również policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy pozostawiony w miejscu przekazywania paczki.

28-latek zatrzymany przez policjantów usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku, a 28- latek trafił do aresztu na 3 miesiące.

Tym razem finał sprawy zakończył się szczęśliwie dla seniora, jednak Policja nadal przypomina:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Policja nigdy nie dzwoni, by informować o prowadzonych akcjach uchwycenia przestępcy.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, rozłącz się.

Nie działaj pochopnie pod presją czasu lub w emocjach.

Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu.

Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom Policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.

( KSP / mw)