Napadł, okradł i pobił młodą kobietę – napastnik szybko zatrzymany przez policjantów

Data publikacji 26.06.2024

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej żagańscy policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież rozbójniczą na młodej kobiecie. Sprawca ukradł jej telefon komórkowy, a kiedy ta chciała go odzyskać, została uderzona w brzuch. Szybka i skuteczna praca funkcjonariuszy doprowadził do zatrzymania 24-latka i odzyskania telefonu już następnego dnia. Mężczyzna usłyszał zarzut, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.