Policjanci zlikwidowali nielegalny proceder sharingu

Policjanci z powiatu krakowskiego, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zlikwidowali nielegalny punkt rozsyłania sygnału telewizyjnego dwóch płatnych platform cyfrowych metodą tzw. sharingu i zatrzymali 49- latka z Krakowa, który odpowie za ten proceder. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli całą infrastrukturę służącą do rozsyłania nielegalnego sygnału. Straty sięgają 65 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w ramach intensywnych działań, dotarli do źródła nielegalnego rozsyłania sygnału płatnych telewizji satelitarnych metodą tzw. sharingu. Trop doprowadził ich do jednego z mieszkań bloku wielorodzinnego w Krakowie.

Funkcjonariusze przeprowadzili realizację we wtorek (25 czerwca br.). Udział w akcji wziął biegły z zakresu informatyki i przedstawiciel pokrzywdzonych platform cyfrowych, a także policyjny technik kryminalistyki. Na miejscu policjanci zastali zamieszkałego pod ustalonym adresem 49-latka. W trakcie czynności mężczyzna zapytany przez funkcjonariuszy o posiadanie infrastruktury służącej do niedozwolonego rozsyłania sygnału płatnych telewizji satelitarnych, dobrowolnie wskazał miejsce jej znajdowania. Część urządzeń była umieszczona w szafce kuchennej, a kolejna część znajdowała się w szafce pod telewizorem w salonie. Obecny na miejscu biegły z zakresu informatyki potwierdził, że jest to sprzęt elektroniczny pełniący funkcję serwerów sharingowych, czyli służący do nielegalnego rozsyłania sygnału telewizyjnego osobom nieuprawnionym. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca funkcjonariusze zabezpieczyli całą nielegalną infrastrukturę wraz ze sprzętem elektronicznym. Ustalili, że za jej zbudowaniem i obsługą stoi 49-letni mężczyzna.

Sprawca został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie usłyszał zarzut świadczenia niedozwolonych usług, polegających na nielegalnym udostępnianiu telewizji cyfrowej (art. 6 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym). Za to przestępstwo podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Łączne straty, jakie poniosły firmy z branży mediów, wstępnie oszacowano na kwotę bliską 65 tysięcy złotych.