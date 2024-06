Przywłaszczył auta warte pół miliona złotych

Data publikacji 26.06.2024 Powrót Drukuj

Podpisał umowę leasingową na 500 tysięcy złotych i nie wywiązywał się z regulowania na bieżąco płatności. Pomimo zerwanej przez bank umowy mieszkaniec powiatu brzeskiego nie zwrócił leasingodawcy trzech samochodów. Czynności operacyjne i procesowe wykonywane przez brzeskich śledczych doprowadziły do odzyskania przywłaszczonych aut. Za to przestępstwo 40-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia.