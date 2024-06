Współpraca polskich służb doprowadziła do zlikwidowania dwóch plantacji konopi Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami SPKP w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalną uprawą konopi.

Wspólna akcja prowadzona była na terenie województwa śląskiego. W dwóch zlikwidowanych lokalizacjach podejrzani pod pozorem upraw legalnych konopi CBD hodowali około 1100 krzaków konopi innych niż włókniste, z których w okresie nielegalnej uprawy można było uzyskać blisko 60 kg marihuany wartej na czarnym rynku ok. 1 mln złotych. W ramach czynności przeszukano 10 nieruchomości i 7 pojazdów. Na polecenie prokuratora nadzorującego postępowanie z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zatrzymano 6 osób podejrzewanych o ten przestępczy proceder.

W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania środków odurzających, wprowadzania do obrotu środków odurzających i prania pieniędzy. Decyzją sądu 5 zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP od kilku miesięcy zbierali informacje na temat działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa śląskiego. W przypadku tej sprawy głównym utrudnieniem był fakt, że osoba odpowiedzialna za kierowanie grupą przestępczą prowadziła legalnie zarejestrowaną działalność polegającą na produkcji suszu konpnego tzw. CBD, konopi siewnych, które nie mają właściwości psychotropowych, nie odurzają w przeciwieństwie do THC . Z wyglądu plantacje te nie różnią się niczym szczególnym. Biznesmen do legalnie uprawianych krzaków konopi siewnej postanowił dołożyć znacznie bardziej opłacalne, lecz nielegalne krzaki konopi indyjskiej. Ponadto sama produkcja suszu konopnego CBD również nie była do końca legalna, gdyż jak ustalili funkcjonariusze zajmujący się sprawą, wyprodukowany w specjalnie przygotowanym urządzeniu susz CBD, był dodatkowo wzmacniany substancją psychotropową, która nadawała mu właściwości odurzające.

film / foto: CBŚP; muzyka: Universal Music Production