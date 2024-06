Znaczne ilości narkotyków i duża uprawa konopi. Akt oskarżenia trafi do sądu Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj Praca operacyjna funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, który w domu prowadził uprawę konopi i miał 8 kilogramów marihuany. Policjanci podczas przeszukania zabezpieczyli także sporo sprzętu, wykorzystywanego do produkcji narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a akt oskarżenia w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, trafi niebawem do Sądu.

Policjanci z gorzowskiej komendy miejskiej, zwalczający przestępczość narkotykową, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Lublinie przeprowadzili realizację i zatrzymali mężczyznę, który odpowiadać będzie za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W lutym tego roku policjanci weszli do jednego z domów w Gorzowie Wielkopolskim. To działanie, które było rezultatem wcześniejszych ustaleń funkcjonariuszy. Wiedzieli, że w wytypowanym lokalu mogą być znaczne ilości narkotyków. Informacje się potwierdziły – w środku odkryli sporą uprawę konopi. Funkcjonariusze zabezpieczyli także wykorzystywany sprzęt - między innymi kilka sztuk zasilaczy, wentylatorów, lamp i namiotów. W jednym z pomieszczeń znajdował się susz. Po przeliczeniu i zważeniu okazało się, że łącznie jest to 126 sztuk krzewów konopi oraz 8 kilogramów marihuany. 34-letni podejrzany został przewieziony do gorzowskiej komendy.

W wyniku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim mężczyzna usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Będzie odpowiadał za uprawę konopi, a także posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w jego sprawie trafi niebawem do sądu.