Zrealizowaliśmy marzenie 7-letniego Filipa - chłopiec odwiedził policjantów w komendzie Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj W czwartek (20 czerwca) krośnieńską komendę odwiedził wyjątkowy gość 7-letni Filip, którego marzeniem jest zostać policjantem. Dzięki rodzicom, którzy wylicytowali voucher wystawiony przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jego marzenie spełniło się i zobaczył jak wygląda służba w Policji. Na nietypową wycieczkę przyjechał wraz z tatą, 6-letnim kuzynem Leosiem i wujkiem.

Marzeniem 7-letniego Filipa jest zostać policjantem i poznać jak wygląda służba w Policji. Marzenie, chociaż tylko w części, ziściło się i sprawiło wiele radości. To dzięki jego rodzicom, którzy wylicytowali voucher wystawiony przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarzem Tomaszem Kaczyńskim oraz zwiedzanie komendy.

Realizacja vouchera odbyła się w czwartek (20 czerwca). Mimo, że było to marzenie Filipa, nie pojawił się sam. Na nietypową wycieczkę przyjechał wraz z tatą, 6-letnim kuzynem Leosiem i wujkiem. W trakcie wizyty, darczyńcy spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarzem Tomaszem Kaczyńskim, który opowiedział jak wygląda zarządzanie jednostką, a chłopcy mogli zasiąść na należącym do niego fotelu. Nadto Pan Komendant dziękując gościom za wsparcie szczytnego celu, wręczył im upominki. Na zwiedzających czekało jeszcze wiele atrakcji, a jedną z nich było spotkania z przewodnikami psów służbowych z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i ich podopiecznymi, którzy opowiedzieli o tym w jaki sposób i do czego są wyszkolone psy, zaprezentowali ich posłuszeństwo, a także zorganizowali pokaz gryzienia. Ponadto chłopcy z radością oglądali i wsiadali do radiowozu oraz na motocykl policyjny, poznali pracę policjantów różnych pionów, a także oglądali sprzęt wykorzystywany przez nich w codziennej służbie. Nadto z zainteresowaniem oglądali między innymi stanowisko kierowania, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, strzelnicę oraz salę ćwiczeń. Wiele radości dała chłopcom możliwość przymierzenia wyposażenia, które wykorzystywane jest podczas zabezpieczania imprez masowych.

Czas spędzony w krośnieńskiej komendzie minął bardzo szybko i z pewnością na długo zostanie w ich pamięci.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji

w Krośnie Odrzańskim