Funkcjonariusz OPP w Szczecinie na urlopie ujął nietrzeźwego kierującego

Data publikacji 27.06.2024

Aspirant Rafał Traut z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie przebywając na urlopie wypoczynkowym doprowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym. Brawurowa i niebezpieczna jazda kierowcy renault ulicami Przęsocina wzbudziła podejrzenie funkcjonariusza, co do stanu trzeźwości kierującego. Jego podejrzenia potwierdziło badanie siedzącego za kierownicą mężczyzny, okazało się, że ma blisko dwa promile alkoholu w organizmie.