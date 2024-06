Policjanci z Czerwionki-Leszczyn uratowali 72-latkę z pożaru Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach uratowali życie 72-latki. Seniorka, która ma problemy z poruszaniem się, znajdowała się sama w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar. Mundurowi jako pierwsi dotarli na miejsce i widząc kłęby dymu oraz słysząc krzyk kobiety wołającej o pomoc, wyważyli drzwi, a następnie wynieśli ją na zewnątrz zadymionego budynku. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło we wtorek 25 czerwca przed godziną 08.00 w Czerwionce–Leszczynach, przy ulicy Polnej. Według zgłoszenia miało się tam palić mieszkanie, w którym mieszka starsza kobieta mająca problemy z poruszaniem się. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce jako pierwsi, zauważyli, że nad budynkiem unosiły się kłęby czarnego dymu oraz usłyszeli krzyk kobiety wołającej o pomoc. Nie tracąc ani chwili wyważyli drzwi do mieszkania. W środku panowało prawie całkowite zadymienie, a widoczność była utrudniona. Policjanci dostrzegli seniorkę leżącą w łóżku i natychmiast wynieśli ją na zewnątrz. Pozostali mieszkańcy budynku sami opuścili swoje mieszkanie.

Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe oraz strażacy, którzy ugasili pożar. Uratowaną 72-latką zaopiekowała się załoga pogotowia ratunkowego. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, można powiedzieć, że szybka i zdecydowana reakcja interweniujących policjantów pozwoliła uniknąć tragedii.

W związku z pożarem policjanci ustalili, że w godzinach porannych, 78-letni właściciel mieszkania, rozpalił w piecu ogień wykorzystując do tego panele podłogowe. Mężczyzna twierdził, że nie miał czym ich przeciąć, w związku z czym włożył je do pieca całe, a następnie wyszedł do sklepu na zakupy. Okazało się, że 78-latek, mieszkaniec powiatu rybnickiego, miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Teraz będzie musiał liczyć się z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania, za które do 5 lat więzienia.