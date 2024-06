Zatrzymani za kradzież przy MOP w Markuszowie Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj Ustaliliśmy i doprowadziliśmy do zatrzymania dwóch Gruzinów, którzy na MOP w Markuszowie okradli kobietę podróżującą mercedesem. Sprawcy przebili jej oponę, kiedy wyszła zapłacić za paliwo. Gdy kobieta nie mogła kontynuować jazdy i zatrzymała się na trasie, wybili szybę i skradli torebkę. Puławskich policjantów wspierali kryminalni z KWP w Lublinie i po intensywnych działaniach mężczyźni w wieku 21 i 27 lat zostali zatrzymani. Okazało się, że na sumieniu mają także inne kradzieże w województwach pomorskim i wielkopolskim. Dzisiaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

Dzisiejsze aresztowania to efekt intensywnej pracy policjantów kryminalnych z Puław, dochodzeniowców z KP w Kurowie oraz funkcjonariuszy z KWP w Lublinie. Dzięki podjętym czynnościom zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, podejrzanych nie tylko o włamanie na terenie powiatu puławskiego, ale także o kradzieże na terenie województw pomorskiego i wielkopolskiego.

Sprawa dotyczyła kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego marki Mercedes, do której doszło w nocy 11 czerwca na drodze S17 w pobliżu MOP Markuszów. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że sprawcy zaplanowali całą akcję, rozpoczynając ją już na stacji paliw. Gdy kierująca Mercedesem, mieszkanka powiatu łukowskiego poszła do kasy zapłacić za paliwo, jeden z mężczyzn uszkodził nożem oponę w jej samochodzie. Gdy kobieta wyjechała na drogę, była zmuszona zatrzymać się na pasie awaryjnym.

W tym czasie wyprzedził ją inny samochód osobowy, który zatrzymał się tuż przed jej pojazdem. Z samochodu wysiadł mężczyzna, który podbiegł do Mercedesa i szarpiąc za klamkę od strony pasażera próbował go otworzyć. Widząc, że zamki są zablokowane, wybił szybę w pojeździe i ukradł torebkę z zawartością pieniędzy, dokumentów oraz przedmiotów osobistych należących do dwóch osób. Następnie mężczyźni odjechali. Straty wyniosły 6 tysięcy złotych.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci z Kurowa i Puław podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców tego przestępstwa. Zabezpieczono szereg śladów, nagrań z monitoringów oraz innych dowodów. Z kryminalnymi z Puław współpracowali policjanci z KWP w Lublinie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy.

W efekcie intensywnych działań, w poniedziałek na terenie województwa łódzkiego zatrzymani zostali obywatele Gruzji. Policjanci zabezpieczyli przy nich kilka telefonów komórkowych oraz noży. Obaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem, zarzuty w tej sprawie usłyszeli 21 i 27-latek.

Dodatkowo policjanci ustalili, że obaj mężczyźni dokonali kradzieży kasetki z pieniędzmi na terenie województwa pomorskiego oraz artykułów chemicznych i spożywczych na terenie województwa wielkopolskiego.

Dzisiaj, na wniosek puławskich policjantów oraz prokuratury sąd zastosował wobec 21 i 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

(KWP w Lublinie / kc)