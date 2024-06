Policjant po służbie rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki czujności i wyjątkowej pamięci do szczegółów, funkcjonariusz wałbrzyskiej Policji, będąc w czasie wolnym od służby, rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. W trakcie spaceru uwagę policjanta przykuł mężczyzna, który posiadał charakterystyczne tatuaże. Przybyły na miejsce patrol potwierdził, że wskazany 45-latek jest osobą poszukiwaną w związku z kradzieżą rozbójniczą jakiej dopuścił się jeszcze w 2023 roku.

Jeden z wałbrzyskich funkcjonariuszy, który na co dzień pełni służbę w wydziale kryminalnym komendy miejskiej, spędzał wolny czas w Świebodzicach. W trakcie spaceru jego uwagę przykuł mężczyzna, którego charakterystyczne tatuaże od razu wydały mu się znajome. Policjant skojarzył tatuaże z wizerunkiem poszukiwanego sprawcy kradzieży rozbójniczej, do której doszło w 2023 roku. Tatuaże, które zwróciły uwagę policjanta, były dokładnie opisane w policyjnych bazach danych i pojawiały się na zdjęciach z monitoringu. Funkcjonariusz, pomimo że był poza służbą, nie zignorował swojego przeczucia i przystąpił do działania. Podjął interwencję zatrzymując mężczyznę i jednocześnie powiadomił dyżurnego Policji o zaistniałej sytuacji.

Dość szybko, bo już kilka minut później, na miejscu pojawił się patrol Policji, który przejął zatrzymanego. Mężczyzna został przewieziony do najbliższej jednostki Policji, gdzie po dokładnym sprawdzeniu jego tożsamości potwierdzono, że jest to poszukiwany 45-latek. Jak wynikało z policyjnych systemów, mężczyzna jeszcze we wrześniu 2023 roku dopuścił się kradzieży rozbójniczej.

Jak wynika z akt śledztwa, w jednym z wałbrzyskich marketów doszło do kradzieży artykułów spożywczych o wartości 230 złotych. Sprawca został zauważony przez pracownika ochrony, który podjął wobec niego interwencję. 45-latek nie miał jednak zamiaru się poddać i początkowo szarpał pracownika ochrony, następnie odepchnął go i zbiegł ze sklepu. Groźba użycia przemocy lub jej bezpośrednie użycie w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia jest poważnym przestępstwem. Za czyn z art. 281 kodeksu karnego przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 10 lat. Wałbrzyszanin stanie wkrótce przed sądem.