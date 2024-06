Spotkanie szefa Dolnośląskiej Policji z Prezydentem Policji Brandenburgii Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj W siedzibie Dolnośląskiej Policji odbyło się spotkanie zainicjowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z Prezydium Policji w Brandenburgii. Nadinspektor Paweł Półtorzycki rozmawiał z Prezydentem Policji Brandenburgii Oliveren Stepien i Dyrektorem Policji Ulfem Buschmannem - Pełnomocnikiem Prezydenta Policji ds. stosunków niemiecko-polskich, przede wszystkim na temat wspólnych przedsięwzięć w ramach zwalczania przestępczości samochodowej i narkotykowej.

W ubiegłym tygodniu w Izbie Pamięci mieszczącej się w siedzibie Dolnośląskiej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Pawła Półtorzyckiego i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insppektora Krzysztofa Kumaszki z Prezydentem Policji Brandenburgii Oliverem Stepien oraz Pełnomocnikiem do spraw stosunków polsko-niemieckich Ulfem Buschmann.

Tematem rozmów było pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej, wymiana wzajemnych doświadczeń i wstępne ustalenie kolejnych spotkań.

Przebieg i atmosfera spotkania dają gwarancję dobrej współpracy polsko-niemieckiej, której efekty widoczne będą w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości międzynarodowej, a w szczególności przestępczości narkotykowej i samochodowej.