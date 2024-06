Wywrócił mężczyznę na wózku inwalidzkim, by zachować skradziony telewizor Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj 60-latek włamał się do mieszkania mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim, by ukraść mu telewizor. Kiedy pokrzywdzony zauważył co się dzieje, postanowił zareagować i zablokował mu wyjście. 60-latek szarpiąc pokrzywdzonego wywrócił go z wózka inwalidzkiego i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci z Paczkowa zatrzymali mężczyznę i przedstawili mu zarzut kradzieży rozbójniczej. 60-latek przebywa już w areszcie, grozi mu do 10 lat więzienia.

We wtorek, 18 czerwca 2024 r., w miejscowości Paczków doszło do kradzieży rozbójniczej. Jak ustalili policjanci, 60-latek włamał się do mieszkania należącego do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Mężczyzna, aby dostać się do mieszkania, wybił dziurę w drzwiach. Po wejściu do środka zaczął przeszukiwać pomieszczenia. Jego łupem miał paść znajdujący się w jednym z pokoi telewizor.

Kiedy pokrzywdzony zauważył co się dzieje, postanowił zareagować i zablokował wyjście z mieszkania. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której pokrzywdzony został uderzony w twarz i przewrócony na podłogę razem z wózkiem inwalidzkim. 60-latek zaskoczony obrotem wydarzeń zostawił skradziony łup i zaczął uciekać. W wyniku szarpaniny doznał jednak lekkich obrażeń i udał się po pomoc medyczną. Obrażenia na ciele 60-latka wzbudziły zainteresowanie ratowników medycznych, którzy powiadomili funkcjonariuszy z komisariatu Policji w Paczkowie.

Policjanci, na podstawie zebranego materiału, zidentyfikowali 60-latka jako osobę, która miała dopuścić się kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna tego samego dnia został zatrzymany. Śledczy przedstawili mu zarzut, za który grozi do 10 lat więzienia. Mężczyzna trafił już do aresztu.