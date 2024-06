Mł. insp. Marcin Chatys Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Data publikacji 27.06.2024 Powrót Drukuj W sali im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” miała dziś miejsce uroczystość objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Od dziś tę funkcję pełni mł. insp. Marcin Chatys, dotychczasowy szef buskiej Policji. Wprowadzenia nowego zastępcy dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Grzegorz Napiórkowski.

Punktualnie o godzinie 13 w Sali Narad zebrała się dziś kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Grzegorzem Napiórkowskim na czele. Obecny był komendant miejski, komendanci powiatowi, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, policjanci i pracownicy. Tradycyjnie zbiórkę rozpoczął meldunek złożony szefowi świętokrzyskich policjantów przez dowódcę uroczystości. Następnie, po krótkim przybliżeniu sylwetki i historii służby mł. insp. Marcina Chatysa, odczytano rozkaz personalny o objęciu przez niego stanowiska pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Szef świętokrzyskich policjantów insp. Grzegorz Napiórkowski gratulował swojemu nowemu zastępcy. Zaznaczył obecność wielu wspaniałych funkcjonariuszy w naszym garnizonie, a wśród nich mł. insp. Marcin Chatys cieszy się dobrą opinią. Komendant podkreślił – „Cieszę się, że postawiłem na takiego człowieka”. Insp. Grzegorz Napiórkowski wskazał także, że garnizon ma jeszcze jednego nowego komendanta – mł. insp. Andrzej Skowroński od dziś kieruje Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju.

Wiceszef świętokrzyskich policjantów dziękował za awans oraz zaufanie. Mł. insp. Marcin Chatys zaznaczył, że na nowym stanowisku przyjdzie mu pracować z policjantami, którzy nigdy go nie zawiedli.

Mł. insp. Marcin Chatys jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 2003 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a pierwsze stanowisko kierownicze objął w 2014 roku jako Zastępca Naczelnika Sztabu Policji tejże jednostki. W 2017 roku powołany został do pełnienia służby Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Następnie droga służbowa poprowadziła inspektora Chatysa do Buska-Zdroju. W tym mieście do dnia dzisiejszego piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji. Od 27 czerwca 2024 roku mł. insp. Marcin Chatys pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach do spraw logistycznych. Komendant w trakcie swojej dotychczasowej służby kilkukrotnie otrzymywał odznaczenia państwowe i resortowe takie jak: Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę”, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

Opr. ZP

Źródło: KWP w Kielcach