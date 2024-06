Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego kierującego

Data publikacji 28.06.2024

Ponad 2 promile alkoholu miał w swoim organizmie kierujący fiatem, któremu dalszą jazdę udaremniła sanocka policjantka, wracająca po służbie do domu. 57-latek jechał z Sanoka do Trepczy. Mężczyźnie, oprócz utraty prawa jazdy, grozi jeszcze wysoka grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.