Ostrowieccy policjanci jednego dnia dwukrotnie eskortowali do szpitala Data publikacji 28.06.2024 Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim dwukrotnie udzielali pomocy w szybkim dotarciu do szpitala osobom, które wymagały pilnej interwencji lekarskiej. Dzięki policyjnej eskorcie zarówno 22-latek, jak i 5-letni chłopiec szybko trafili w ręce medyków, którzy udzielili im specjalistycznej pomocy.

Wczoraj policjanci z ostrowieckiej komendy dwukrotnie udzielali pomocy w szybkim dotarciu do szpitala osobom, które wymagały pilnej interwencji lekarskiej. Jako pierwszy w miejscowości Grójec o pomoc policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego poprosił 28-letni kierowca pojazdu marki Peugeot. W trakcie rozmowy funkcjonariusze dowiedzieli się od siedzącego za kierownicą mieszkańca Szydłowca, że przewozi on kolegę, który wymaga pilnej pomocy lekarskiej. Jak wynikało z informacji, 22-latek poważnie ranił się w dłoń i istniała obawa wykrwawienia. Kierujący dostawczym autem poprosił stróżów prawa, aby udzielili mu eskorty w pilnym dotarciu do szpitala.

Tego samego dnia, niespełna półtorej godziny później na ul. Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim do policjantów z ogniwa patrolowo-interweniującego podjechał pojazd marki Seat. Kierujący autem był roztrzęsiony, ponieważ przewoził on 5-letniego syna, którego użądliła osa. Chłopiec miał problemy z oddychaniem, był cały spuchnięty i powoli tracił przytomność.

W obu przypadkach policjanci natychmiast włączyli sygnały uprzywilejowania w radiowozach i ruszyli w kierunku szpitala miejskiego. Bezpośrednio za nimi jechały pilotowane auta z potrzebującymi pomocy lekarskiej osobami. Po dotarciu na miejsce zarówno 22-latek, jak i 5-letni chłopiec zostali przekazani pod opiekę medyczną, gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy.