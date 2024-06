Policjanci zabezpieczyli prawie 4 kg narkotyków i zatrzymali 24-latka Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Praca operacyjna, szybka wymiana informacji, zdecydowane działanie i zero pobłażania wobec osób trudniących się produkcją i dystrybucją narkotyków – to cechuje policjantów, którzy każdego dnia zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Tak było też w przypadku 24-latka, który został zatrzymany w Pasłęku. W jego domu policjanci zabezpieczyli prawie 4 kg zakazanych i groźnych dla zdrowia substancji.

Od początku tego roku policjanci na Warmii i Mazurach zabezpieczyli już ponad 75 kg narkotyków rożnego rodzaju niebezpiecznych dla zdrowia nielegalnych substancji odurzających. To zarówno narkotyki organiczne jak i produkty syntetyczne.

Każda informacja o miejscu produkcji takich środków lub osobach zajmujących się ich dystrybucją jest sprawdzana przez policjantów.

Tak też było w przypadku pewnego 24-latka z Pasłęka. Elbląscy policjanci zatrzymali go we wtorek, 25 czerwca 2024 r. w miejscu zamieszkania. Tam, na poddaszu budynku, funkcjonariusze ujawnili pakunek z poporcjowaną amfetaminą o łącznej wadze ponad 3,7 kg. W innym pomieszczeniu policjanci znaleźli kolejny pojemnik z niewielką ilością amfetaminy, wagę kuchenną, zgrzewarkę i kilka telefonów komórkowych.

Zatrzymany 24-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Mężczyzna nie był wcześniej karany za podobne przestępstwa, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec 24-latka aresztu tymczasowego.

( KWP w Olsztynie / kc)