Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu papierosy bez akcyzy! Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podczas realizacji zatrzymano łącznie 9 osób, a trzem postawiono zarzuty udziału w grupie. Straty Skarbu Państwa spowodowane tym przestępczym procederem szacowane są na łączną kwotę blisko 5 mln złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Do realizacji sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem, przechowywaniem, przewożeniem oraz wprowadzaniem do obrotu papierosów oraz alkoholu bez polskich znaków akcyzy doszło przed kilkoma dniami. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspierani przez kolegów z innych wydziałów oraz jednostek dokonali jednocześnie kilkudziesięciu przeszukań na terenie naszego województwa, m.in. w powiecie parczewskim, radzyńskim i lubartowskim.

Efektem tych realizacji było zatrzymanie 9 osób, które miały związek z nielegalnym procederem. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych, a także użytkowanych pojazdów, piwnic czy budynków gospodarczych zabezpieczyliśmy ponad 100 000 papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalne wyroby alkoholowe. Zatrzymani mężczyźni zdołali wcześniej wprowadzić do obrotu łącznie ponad 4 mln papierosów bez akcyzy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, trzech z dziewięciu zatrzymanych osób to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. To mężczyźni w wieku 36, 44 (obywatele Ukrainy) i 67 lat, którzy nielegalny towar przywozili zza wschodniej granicy, a następnie przechowywali i wprowadzali do dalszego obrotu. Kolejni zatrzymani, wyroby nabyte od tych poprzednich mężczyzn, sprzedawali, m.in. na targowiskach.

Jak wskazują śledczy, wskutek przestępczej działalności zatrzymanych osób uszczuplenie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego cła, podatku akcyzowego i podatku Vat szacowane jest łącznie na blisko 5 mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Dodatkowo 3 zatrzymanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/al)