Bytomscy policjanci pomogli rodzącej kobiecie dotrzeć do szpitala Data publikacji 28.06.2024 Gdy rodząca kobieta utknęła w korku, na pomoc przybyli policjanci z bytomskiej drogówki. Z uwagi na rozpoczęcie się akcji porodowej, mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o udzieleniu jadącej volkswagenem asysty do szpitala w Katowicach. Wdzięczni za pomoc rodzice noworodka, podziękowali policjantom i przesłali zdjęcie narodzonego synka.

W czwartek po południu, 27 czerwca br. bytomscy policjanci otrzymali zgłoszenie, które dotyczyło udzielenia pomocy rodzącej kobiecie w dotarciu do szpitala. Mundurowi przyjechali na ulicę Strzelców Bytomskich, gdzie oczekiwała zgłaszająca kierująca volkswagenem. Kobieta oświadczyła, że jej córka, znajdująca się w samochodzie, potrzebuje pilnie dotrzeć do szpitala, ponieważ rozpoczęła się właśnie jej akcja porodowa. Z uwagi na problem z dojazdem do szpitala, poprosiła o pomoc Policję.

Sytuacja zagrażała życiu i zdrowiu rodzącej kobiety oraz dziecka, dlatego trzech policjantów na motocyklach sprawnie przeprowadziło pilotaż. Kobieta bezpiecznie dotarła do szpitala.

Wdzięczni rodzice przesłali zdjęcie swojego dziecka i podziękowali policjantom tymi słowami:

Dziękujemy serdecznie i z całego serca za szybką i sprawną asystę policji z Bytomia, którzy pomogli nam szybko dojechać do szpitala w Katowicach i dzięki Wam przyszło bezpiecznie to nasze cudo Kacper.