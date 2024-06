Kamiennogórscy dzielnicowi pomogli seniorowi Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki reakcji zgłaszającej, która nie przeszła obojętnie obok zagubionego seniora, a następnie profesjonalnym działaniom i uporowi kamiennogórskich dzielnicowych, 80-latek szybko i bezpiecznie powrócił do rodziny. Mocno utrudniony kontakt z seniorem nie przeszkodził policjantom i po nitce do kłębka, ustalili miejsce zamieszkania oraz dane zagubionego mężczyzny. Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy – nie wahaj się, zareaguj!

Około godziny 14:00 we wtorek (25 czerwca 2024 roku) dyżurny kamiennogórskiej jednostki został poinformowany o zagubionym seniorze, z którym był mocno utrudniony kontakt i zgłaszająca nie była w stanie się z nim porozumieć. Do pomocy w tej sytuacji wysłani zostali dzielnicowi – starszy sierżant Mateusz Zywert oraz sierżant Daniel Pilarski.

Policjanci postawieni zostali przed trudnym zadaniem. 80-latek nie był w stanie mówić i z powodu przebytej choroby miał też niedowład jednej strony ciała. Dzielnicowi nie poddawali się jednak i dzięki ich uporowi po kilku minutach, senior napisał na kartce jeden wyraz związany z rejonem w Kamiennej Górze i dodatkowo numer mieszkania. Następnie mundurowi wskazywali po kolei kamiennogórskie ulice w tej części miasta i mimo sprzecznych sygnałów udało się ustalić blok, w którym prawdopodobnie zamieszkiwał. W tej kwestii pomocny był również dyżurny jednostki, który poprzez wskazany adres, ustalił dane personalne mężczyzny. Mundurowi rozpoczęli rozpytywania sąsiadów seniora i wyszło na jaw, że 80-latek od kilku lat nie mieszka w tym miejscu, tylko w niedaleko położonej miejscowości u córki, która się nim opiekuje.

Już w czasie podróży do obecnego miejsca zamieszkania seniora, do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny, więc można było przekazać już dobrą wiadomość zaniepokojonej córce. Dzięki reakcji zgłaszającej, która nie przeszła obojętnie obok zagubionej osoby, a także profesjonalnym działaniom i uporowi kamiennogórskich dzielnicowych 80-latek bezpiecznie i szybko powrócił do rodziny.

Apelujemy – jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy zareaguj! Nie bądź obojętny.