Chciał sprzedać ponad 800 kg podrobionej kawy Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z komendy w Zawierciu ustalili mężczyznę, który oferował do sprzedaży kawę w podrobionych opakowaniach znanych producentów. Stróże prawa zabezpieczyli ponad 800 kilogramów trefnego produktu. Jak ustalili, taki proceder stanowił dla 49-latka stałe źródło dochodu. Do sądu trafił już akt oskarżenia w tej sprawie.

To już kolejna sprawa dotycząca sprzedaży podrobionej kawy, wykryta przez policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą w zawierciańskiej komendzie.

Tym razem śledczy ustalili, że na terenie powiatu zawierciańskiego nieoryginalnym towarem handluje mieszkaniec województwa małopolskiego. Ziarna niewiadomego pochodzenia były sygnowane znakami towarowymi znanych producentów kaw. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, gdy oferował do sprzedaży w Zawierciu hurtowe ilości tego towaru - ponad 800 kilogramów.

W trakcie prowadzonego dochodzenia potwierdzono, że produkt nie był oryginalny, a producenci kawy, którymi oznaczone były opakowania, na sprzedaży podrobionego produktu straciliby łącznie ponad 50 tysięcy złotych. Do sądu trafił już akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna odpowie nie tylko za wprowadzenie do obrotu produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia, ale także za uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Za to przestępstwo 49-latek może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.