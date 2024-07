21 lat poszukiwań zakończone w Białymstoku

Data publikacji 01.07.2024

Tym razem kryminalni zawitali do Białegostoku. To tam, jak operacyjnie ustalili, miał się ukrywać po powrocie z wieloletniej emigracji w Irlandii poszukiwany. Za 43-latkiem wydano list gończy, miał do odbycia karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. A poszukiwany był od 21 lat. Dokładnie tyle czasu był za granicą. Teraz kiedy wrócił do kraju, za sprawą kryminalnych z Pragi Południe trafił do zakładu karnego.