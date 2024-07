Na „lewych blachach” kradł paliwo, zauważył go policjant „na wolnym” Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj We właściwym miejscu i o właściwej porze znalazł się kryminalny z pabianickiej komendy. Funkcjonariusz będący na urlopie zauważył na stacji benzynowej mężczyznę, który nie zapłacił za zatankowane paliwo. Jego reakcja przyczyniła się do zatrzymania 34-latka, który jak się okazało miał o wiele więcej na sumieniu...

Do zdarzenia doszło 27 czerwca około godziny 22.00 na jednej ze stacji benzynowych w Pabianicach. Kryminalny z tutejszej jednostki tankował paliwo do swojego prywatnego auta. Był w trakcie urlopu, jednak mimo tego zachował czujność i w pewnym momencie zwrócił uwagę na mężczyznę, który podjechał pod dystrybutor pojazdem marki Renault. Kierujący otworzył bagażnik, w którym było kilka zbiorników na paliwo. Po zatankowaniu na kwotę ponad 700 złotych wsiadł do auta i odjechał. Widzący to policjant podbiegł do kasy i zapytał, czy wskazany klient zapłacił za paliwo. Wówczas kasjer zorientował się, że doszło do kradzieży. Funkcjonariusz natychmiast poinformował o zdarzeniu dyżurnego. Pabianiccy kryminalni jechali za sprawcą nieoznakowanym radiowozem. Ten, na ulicy Kunickiego zatrzymał pojazd i pieszo pobiegł w kierunku Parku Wolności. Policjanci ruszyli w pościg za uciekinierem. Na miejsce przyjechał również umundurowany patrol stróżów prawa. Funkcjonariusze zauważyli podejrzanego mężczyznę i podjęli próbę jego wylegitymowania. Ten jednak wprowadził mundurowych w błąd, podając fałszywe dane. W jego kieszeni interweniujący patrolowcy, znaleźli kartę startową od renault. Ostatecznie mężczyzna przyznał się do kradzieży paliwa i podał swoją prawdziwą tożsamość. Łodzianin był trzeźwy. Po sprawdzeniu 34-latka w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Na domiar złego jego auto opatrzone było w tablice rejestracyjne pochodzące od innego samochodu. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Za użycie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do właściwego pojazdu grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ten czyn jest bowiem przestępstwem. Zgodnie ze znowelizowanym 1 października 2023 roku kodeksem karnym, tej samej karze podlega korzystanie z tablic nieprzypisanych do pojazdu, przerabianie ich i podrabianie oraz używanie ich jako autentycznych. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenia: kradzież paliwa, wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy i jazdę bez uprawnień.