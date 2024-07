Policjanci pomogli tonącemu 17-latkowi Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy pomogli wyciągnąć z wody 17-latka, który podczas kąpieli stracił siły i zaczął tonąć. Funkcjonariusze przywrócili mu funkcje życiowe i pomogli bezpiecznie przetransportować na brzeg. Na szczęście szybka i skuteczna interwencja policjantów zapobiegła tragedii. Po raz kolejny przypominamy: woda to żywioł, który nie wybacza błędów!

Wczoraj, 30 czerwca przed godz. 20, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej oraz Oddziału Prewencji w Rzeszowie - mł. asp. Tomasz Wojtanowski, st. asp . Daniel Witalec oraz sierż. szt . Andrzej Bujak, czuwali nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w rejonie zbiornika wodnego Podwolina w Nisku.

W pewnym momencie, funkcjonariusze zauważyli kobietę, która desperacko próbowała wyciągnąć z wody tonącą osobę. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową. Pomogli wyciągnąć z wody młodego mężczyznę, a następnie przetransportować go bezpiecznie na brzeg. Tam, mundurowi udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, dzięki czemu udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

Policyjni wodniacy zaopiekowali się 17-latkiem do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna w trakcie kąpieli stracił siły i zaczął tonąć.

Przypominamy, że choć wolny czas i upały skłaniają do wypoczynku nad wodą, to nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Woda to bardzo niebezpieczny żywioł. Wybierajmy do kąpieli miejsca, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Nigdy nie korzystajmy z tzw. "dzikich kąpieliskach", tam kąpiel jest szczególnie niebezpieczna.