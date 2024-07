Podziękowania dla policjantów za służbę i okazaną pomoc

Data publikacji 01.07.2024

„To była robota z klasą...” - to fragment podziękowań dla policjantów, jakie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach od jednego z mieszkańców gminy Radwanice. W ostatnim czasie nie brakowało słowa "dziękuję" w zdaniach skierowanych do tamtejszych funkcjonariuszy. Z podziękowaniami pośpieszyła również rodzina zaginionej i odnalezionej w minionym tygodniu 44-latki z gminy Przemków. Policjanci za swoją służbę nie oczekują podziękowań, jednak każde miłe słowo wywołuje uśmiech i jeszcze bardziej motywuje do działania.