Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali kolejnego poszukiwanego członka zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Karę ponad 3 i pół roku pozbawienia wolności będzie musiał odbyć zatrzymany przez dolnośląskich "łowców głów” mężczyzna – członek zorganizowanej grupy przestępczej. Osoby wchodzące w jej skład zajmowały się werbowaniem w Polsce i sprowadzaniem do Wielkiej Brytanii ludzi w celu świadczenia przez nich przymusowej pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia. Członkowie grupy zostali prawomocnie osądzeni i skazani na wieloletnie wyroki. Ci, którzy dobrowolnie nie poddali się karze, zostali zatrzymani przez dolnośląskich poszukiwaczy.

Wydziały Poszukiwań i Identyfikacji Osób, specjalizujące się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz poszukiwaniu osób zaginionych. Funkcjonariusze tej wysoce wyspecjalizowanej policyjnej komórki zajmują się każdego dnia najtrudniejszymi sprawami i potrafią namierzyć najbardziej nieuchwytnych przestępców. Stosowane przez nich metody owiane są tajemnicą, a ich skuteczność jest bardzo duża.

Tym razem zajmowali się sprawą, która swój początek miała kilka lat wcześniej na terenie Wrocławia. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się werbowaniem w Polsce i sprowadzaniem do Wielkiej Brytanii ludzi w celu świadczenia przez nich przymusowej pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia, a które to zachowania stanowiły znamiona zbrodni w postaci handlu ludźmi.

Rodzinny proceder przestępczy polegał na wyszukiwaniu osób w trudnej sytuacji materialnej i osobistej, poprzez wprowadzenie w błąd, co do warunków zatrudnienia i możliwości podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii. Następnie po przewiezieniu wybranych osób na teren Anglii, odbierano im dokumenty tożsamości, przechowywano w wynajętych mieszkaniach, stosowano przemoc i groźby bezprawne, zatrzymując ich wynagrodzenie, jakie otrzymywały za wykonywaną pracę, czyniąc sobie z tego dla siebie i pozostałych członków grupy stałe źródło dochodu. Członkowie grupy po kilku latach zostali prawomocnie osądzeni i skazani na wieloletnie wyroki pozbawienia wolności. Jednak nie wszyscy z nich dobrowolnie oddali się w ręce wymiaru sprawiedliwości i zaczęli ukrywać się przed organami ścigania. Wydane zostały za nimi krajowe listy gończe oraz europejskie nakazy aresztowania.

Sprawą poszukiwań dwóch z nich zajęli się w 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Kilkumiesięczne działania „Dolnośląskich łowców głów” pozwoliły 13 listopada ubiegłego roku zatrzymać na terenie Wrocławiu poszukiwanego, który kierował grupą przestępczą składającą się z osób z kręgu rodzinnego (za popełnione czyny odbywa on karę blisko 4 lat pozbawienia wolności). Drugim poszukiwanym był syn „szefa gangu”, którego namierzenie okazało się trudniejsze. Determinacja poszukiwaczy w namierzeniu kolejnego z grupy była bardzo duża. Owiane tajemnicą działania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób były na tyle skuteczne, że pozwoliły ustalić sposób działania poszukiwanego. W sprawie okazało się kluczowe między innymi zatrzymanie jego ojca, a jednocześnie „szefa”. Byli o krok za nim, a w dniu 19 czerwca 2024 r. przeprowadzili skoordynowane działania, które pozwoliły na zatrzymanie poszukiwanego w jednej z wrocławskich galerii handlowych. Zatrzymany był całkowicie zaskoczony kiedy podczas posiłku podeszli do niego nieumundurowani poszukiwacze i założyli mu kajdanki. Najbliższe ponad 3 i pół roku mężczyzna spędzi w zakładzie karnym.

( KWP we Wrocławiu / kc)