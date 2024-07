Pociąg utknął w szczerym polu z tysiącem pasażerów - pomagali sztumscy policjanci Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Pociąg z tysiącem pasażerów na prawie trzy godziny utknął w polu w powiecie sztumskim po tym, jak skład, którym podróżowali, uległ awarii. Sztumscy policjanci dostarczyli w ten upalny dzień wodę dla wszystkich podróżujących.

W niedzielę (30 czerwca) około godziny 16.30 na linii kolejowej nr 9, w odległości około 1200 metrów od stacji Mleczewo (gmina Stary Targ), doszło do awarii pociągu PKP Intercity relacji Kołobrzeg - Łódź Kaliska. W wagonach znajdowało się około tysiąca pasażerów. Dzień był bardzo gorący i duszny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazywało również alerty o zbliżających się burzach i nawałnicach. Kierownik składu powiadomił dyżurnego sztumskiej komendy, a on skierował na miejsce funkcjonariuszy. W związku z awarią pociągu przestała działać w nim klimatyzacja. Wodę pitną, która była, została rozdysponowana wśród pasażerów przez drużynę konduktorską. Ze względu na panujące warunki pogodowe policjanci w porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzenia Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sztumie podjęli działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Mundurowi dowieźli do składu pasażerskiego około 1000 butek wody pitnej z zasobów gminy Stary Targ.

Niespełna trzy godziny po awarii została podstawiona zapasowa lokomotywa i zabrała skład w dalszą drogę.