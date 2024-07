Ukradł sprzęt geodezyjny o wartości ponad 180 tys. zł i ukrył go w zaroślach. Trafił w ręce policjantów Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Nawet 15 lat może spędzić za kratkami 33-latek z Lęborka podejrzany o kradzież z włamaniem w recydywie. Mężczyzna włamał się do biura geodezyjnego i ukradł geodezyjne przyrządy i narzędzia pomiarowe o wartości przekraczającej 180 tys. zł. Swój łup ukrył w zaroślach. Nie zdążył go sprzedać, bo został zatrzymany przez lęborskich kryminalnych.

W miniony czwartek, 27.06.2024 r., kryminalni zatrzymali 33-letniego lęborczanina podejrzanego o kradzież z włamaniem do miejscowego biura geodezyjnego. Do przestępstwa doszło kilka dni wcześniej. Sprawca wybił szybę w oknie i dostał się do wnętrza, skąd wyniósł kilka walizek z przyrządami i geodezyjnymi narzędziami pomiarowymi o wartości ponad 180 tysięcy złotych. Ukrył je na polu i przykrył roślinnością. Jeden ze skradzionych przedmiotów zastawił za bezcen z lombardzie, potem rozpoczął rozeznanie gdzie i za ile może sprzedać swój łup, dzwoniąc do trójmiejskich firm zajmujących się sprzedażą takiego sprzętu. Pracujący nad tą sprawą kryminalni ustalili jego dane i zatrzymali 33-latka w jego własnym domu. Funkcjonariusze dotarli do miejsca, w którym ukrył skradzione przyrządy i zabezpieczyli je.

Następnego dnia 33-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, przestępstwa zagrożonego karą 10 lat pozbawienia wolności. Jako, że działał w warunkach recydywy, bo siedział już w więzieniu za przestępstwo o podobnym charakterze, za kratki może trafić na znacznie dłużej. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju.