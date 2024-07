Policjanci ustalili sprawców pożaru lasu w Grupie Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Pożar lasu, do którego doszło w miniony czwartek w Grupie, w powiecie świeckim, nie powstał samoistnie. Jak ustalili funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dragaczu, doprowadzili do niego trzej chłopcy w wieku od 8 do 10 lat, którzy chwilę wcześniej rozpalili tam ognisko. Spaleniu uległo 3,5 hektara lasu. Materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego.

W czwartek, 27.06.2024 r., około 13.30 służby zostały powiadomione o pożarze lasu w miejscowości Grupa, w powiecie świeckim. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że pożar nie powstał wskutek samozapłonu, a raczej poprzez podpalenie. Szukając wyjaśnienia przyczyny pożaru, policjanci dotarli do miejsca, w którym palone było ognisko.

Jeszcze tego samego dnia policjanci z posterunku w Dragaczu ustalili, że sprawcami tego zdarzenia są trzej chłopcy w wieku od 8 do 10 lat. Wybrali się oni bez opieki do lasu, zabierając ze sobą zapalniczkę. Na skutki niebezpiecznej zabawy nie trzeba było długo czekać. Zabawa z ogniem może mieć bardzo poważne konsekwencje i w tym przypadku, chłopcy, którzy rozpalili ognisko i przez nierozwagę spowodowali pożar, niestety się o tym przekonali.

W akcji gaśniczej brało udział 13 zastępów straży pożarnej i 3 samoloty gaśnicze Lasów Państwowych. Spaleniu uległo 3,5 hektara lasu. Materiały w tej sprawie zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

Mimo, że w ostatnich dniach pojawiły się opady, to w lesie jest nadal sucho. W takich warunkach nietrudno o pożar. Wystarczy mała iskra, aby drzewa, które rosły kilkadziesiąt lat, strawił niszczycielski żywioł. Dlatego policjanci przypominają, aby stosować się do przepisów i nie bagatelizować zakazu wstępu do lasu, jeżeli taki występuje.

Pamiętajmy, że jeżeli obowiązuje zakaz palenia ognia w lesie lub obowiązuje całkowity zakaz wstępu, to nie dzieje się to bez przyczyny, lecz istnieje duże ryzyko zaprószenia ognia i powstania pożaru. W takim okresie niedopuszczalne jest rozpalanie ogniska, czy grilla. Warto również pamiętać, aby w przypadku zauważenia ognia w lesie zaalarmować o tym służby.

Policjanci apelują o rozwagę, natomiast do rodziców zwracają się z prośbą o zwiększenie kontroli nad dziećmi podczas beztroskiego, wakacyjnego wypoczynku.