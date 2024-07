Policyjni "poszukiwacze" zatrzymali kolejne trzy osoby Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Osoby poszukiwane, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny lub odciągnąć w czasie odbycie kary, ukrywają się, często w tym celu zmieniają miejsce swojego zamieszkania. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymują tych, którzy usiłują uniknąć kary za popełnione przestępstwa. Policjanci zatrzymali kolejnych trzech poszukiwanych mężczyzn. Cała trójka trafiła do zakładów karnych, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 55-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa o charakterze pedofilskim. W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie jednej z podrzeszowskich miejscowości. Ustalili też pojazd, którym może się poruszać. W miniony czwartek, 27 czerwca, zatrzymali auto do kontroli drogowej. Kierującym tym pojazdem był poszukiwany 55-latek. Mężczyzna był zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, najbliższe 2 lata spędzi w zakładzie karnym.

Tego samego dnia, po południu, podkarpaccy „łowcy głów”, zatrzymali kolejnego poszukiwanego. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał za mężczyzną List Gończy. Za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci ustalili, że 25-latek mógł przyjechać do swojego domu rodzinnego w Stalowej Woli. Nie mylili się, choć początkowo, jego rodzina twierdziła, że mężczyzny nie ma w domu. Podczas sprawdzania, w jednym z pomieszczeń, znaleźli poszukiwanego. Chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny i w obawie przed zatrzymaniem, mężczyzna schował się w łóżku, w skrzyni na pościel. Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego został zatrzymany. Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizują swoje czynności, nie tylko na terenie naszego województwa. W ubiegły wtorek, wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, zatrzymali kolejnego mężczyznę, który przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się na terenie województwa lubuskiego. 41-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, został skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, na 4 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna przebywał na terenie gminy Witnica, gdzie został zatrzymany. 41-latek wykonywał prace na jednym z gospodarstw rolnych, był zaskoczony widokiem policjantów z Podkarpacia.