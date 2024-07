Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Asp. Damian Metyk - funkcjonariusz Posterunku Policji w Cieszanowie, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 43-latek kierujący volkswagenem miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W niedzielę, 30.06.2024 r., tuż po 15.00, w Horyńcu-Zdroju, asp. Damian Metyk, funkcjonariusz Posterunku Policji w Cieszanowie, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na kierującego volkswagenem. Sposób w jaki poruszał się pojazd jednoznacznie wskazywał, że kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu. Policjant zatrzymał go i podszedł do kierującego. Gdy wyczuł od niego alkohol, wyjął mu kluczyki ze stacyjki. Do czasu przyjazdu policyjnego patrolu, nie pozwolił mu oddalić się z miejsca.

Badanie stanu trzeźwości 43-letniego mieszkańca Horyńca-Zdrój wykazało, że miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.