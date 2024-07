Poszukiwany listem gończym nie rozstawał się z maczetą i metalową pałką

Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj

Realizacje policyjnych „łowców głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zawsze obarczone są dużym ryzykiem. Poszukiwacze mają do czynienia z osobami skazanymi i zdesperowanymi, by za wszelką cenę nie trafić do więzienia. 44-latek z wyrokiem za uprawę konopi indyjskich i nielegalne posiadanie broni palnej był poszukiwany listem gończym. Ukrywał się poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, wpadł podczas kolejnej podróży między Opolszczyzną o województwem zachodniopomorskim. W samochodzie miał maczetę z ostrzem o długości kilkudziesięciu centymetrów oraz pałkę z metalowym rdzeniem.