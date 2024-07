Nyscy policyjni wodniacy w czasie burzy ratowali ludzi Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia w sezonie letnim patrolują na łodziach wody Jeziora Nyskiego. Podczas służby bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na zbiorniku, dzięki czemu mogą szybko reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Tak było też w minioną niedzielę. Dzięki sprawnemu i szybkiemu działaniu, a także dobrej współpracy z ratownikami WOPR-u, policjanci z Nysy uratowali osoby, które w czasie gwałtownej burzy nie zdążyły opuścić wody. Apelujemy o rozsądek i szczególną rozwagę nad wodą!

W minioną niedzielę (30 czerwca) policjanci ogniwa wodnego Komendy Powiatowej Policji w Nysie, jak w całym sezonie letnim, dbali o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem nyskim. Tuż przed godziną 17:00 nad jezioro nadciągnęła silna burza z porywistym wiatrem i obfitym deszczem.

Niestety nie wszystkie osoby przebywające na wodzie zareagowały na ostrzeżenia o burzach i nadal pływały po jeziorze na różnego rodzaju sprzęcie m.in. na deskach SUP, skuterach i rowerach wodnych.

Widząc pogarszającą się sytuację na wodzie, policyjni wodniacy i ratownicy WOPR natychmiast ruszyli z pomocą. Akcja ratunkowa była wymagająca z uwagi na silny wiatr i wysokie fale. Mundurowi najpierw pomogli mężczyźnie, który pływał na desce sup. Wyciągnęli go z wody, a następnie bezpiecznie przetransportowali go na brzeg. Kolejno policjanci odholowali do przystani dwa rowery wodne, na których znajdowało się 8 osób.

Dzięki skutecznej i zdecydowanej akcji policjantów i ratowników WOPR, wszyscy cali i zdrowi wrócili na ląd.

Przypominamy!

Trwający sezon letni sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Musimy jednak pamiętać, że woda to bardzo niebezpieczny żywioł. Dlatego przede wszystkim nigdy nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem. To groźna mieszanka, która często prowadzi do utonięć.

Korzystając ze sprzętu pływającego, zakładajmy kamizelki ratunkowe. Do kąpieli wybierajmy miejsca, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Przestrzegamy przed kąpielą na tzw. dzikich kąpieliskach. W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody.