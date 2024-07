Niecodzienna pomoc policjanta Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Zwykły dzień, w letniskowej, nadmorskiej miejscowości Władysławowo na długo pozostanie w pamięci policjanta Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, podkomisarza Jana Duszyńskiego i jego rodziny, którzy tam właśnie spędzali wolny czas. Jego umiejętności pozwoliły na przywrócenie funkcji życiowych mężczyźnie, u którego zatrzymał się oddech.

Podkomisarz Jan Duszyński policjant Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, w ubiegłym tygodniu przebywał z rodziną nad morzem we Władysławowie. Około południa, na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych, zauważył wracającego od strony plaży mężczyznę, który, trzymając się w okolicach klatki piersiowej, chwiał się na nogach i miał wyraźne problemy z oddychaniem. Zapytany przez policjanta o wezwanie pomocy, tylko skinął głową. Funkcjonariusz wezwał pogotowie kontaktując się z operatorem numeru 112. W trakcie rozmowy poszkodowany upadł, tracąc oddech. Nie było czasu do namysłu. Podkomisarz Jan Duszyński przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, po której 60-latkowi przywrócono oddech. Następnie, funkcjonariusz ułożył mężczyznę w bezpiecznej pozycji oczekując na medyków. Na miejsce przybyli druhowie OSP z Władysławowa oraz załoga karetki pogotowia, a następnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Nadal nie było wiadomo kim był mężczyzna, który nie miał przy sobie żadnych dokumentów, ani telefonu. Jednak policjant zauważył przy nim klucz z breloczkiem, na którym widniała nazwa ośrodka. Tym sposobem, dzięki pomocy obsługi pensjonatu, skontaktowano się z żoną poszkodowanego, która po przybyciu na miejsce, mogła przekazać ważne informacje dotyczące zdrowia mężczyzny.

Postawa i umiejętności podkomisarza Jana Duszyńskiego zapewne odegrały niebagatelną rolę w tej całej sytuacji. Dzięki temu finał tej historii jest szczęśliwy, a zwykły, letni dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci policjanta i jego rodziny.