Policjanci byli we właściwym miejscu i czasie, bo ,,POMAGAMY i CHRONIMY''

Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj

Niesienie pomocy to jedno z głównych zadań policjantów. Podczas służby bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na danym terenie. Dzięki temu mogą szybko reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Pogoda zmieniła się na tyle szybko i radykalnie, aby przerodzić się w gwałtowną, burzową nawałnicę z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem. Podczas jazdy radiowozem mundurowi zauważyli na terenie parku miejskiego w Legnicy kobietę z małym dzieckiem. Pogoda całkowicie ją zaskoczyła, policjanci natychmiast ruszyli do pomocy.