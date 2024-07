Odpowie za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 02.07.2024 Powrót Drukuj Pięć lat więzienia grozi 41-letniemu mieszkańcowi gminy Kruszwica. Mężczyzna powiesił i okaleczył swojego psa, doprowadzając do jego śmierci. Mężczyzna został zatrzymany przez kruszwickich policjantów.

Kilka dni temu (29 czerwca), policjanci z Kruszwicy uzyskali niepokojącą informację o możliwości zagrożenia zdrowia lub życia psa należącego do jednego z mieszkańców gminy.

Pod wskazany adres pojechali policjanci. W stodole funkcjonariusze znaleźli okaleczone truchło owczarka niemieckiego. Na miejsce przyjechała wezwana grupa policyjna wraz z weterynarzem, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali 41-letniego właściciela psa. Mężczyzna był nietrzeźwy i trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci zebrali dowody na to, że związek ze śmiercią owczarka niemieckiego ma jego właściciel. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Zarzuca mu się zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Wczoraj został doprowadzony do oskarżyciela, który zdecydował, że do czasu rozprawy w sądzie mężczyzna będzie pod policyjnym dozorem. Grozi mu pięć lat za kratami.

Policja przy okazji tej sprawy przypomina, że krzywdzenie zwierząt jest karalne. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu publikuje ponownie spot pt. „Na ratunek zwierzętom”. Warto wiedzieć, że służby niejednokrotnie interweniują na zgłoszenia, również te anonimowe, a dotyczące sygnałów, że krzywdzone są zwierzęta.

Prezentowany spot pokazuje przykładową ratunkową interwencję wobec psa, który był zaniedbany i trzymany w złych warunkach. Do policyjnego aresztu trafił jego właściciel, który okazał się sprawcą znęcania. To nie wszystko. Dla przeciwwagi dramatycznych sytuacji spot prezentuje miejsce, gdzie zwierzętom po prostu się pomaga. Mowa o miejskim schronisku. Tu bowiem trafiają między innymi psy znajdowane na ulicach lub te odbierane właścicielom za złą nad nimi opiekę.

W trosce o zwierzęta i z misją edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, reagujmy na wszelkie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. One się same nie obronią. Dlatego my musimy im pomagać.

( KWP w Bydgoszczy / kp)